Атака на Львов: продолжается разбор завалов, одна семья до сих пор не вышла на связь

"Во Львове спасатели разобрали 70% завалов", - говорится в заявлении.

По словам Козицкого, пока известно о 5 погибших. Также глава области добавил, что работники ГСЧС спасли 7 человек. 64 человека эвакуировали с места происшествия. 14 пострадавших госпитализировали.

"Одна семья до сих пор не выходит на связь", - добавил глава ОВА.

Ситуация во Львове

Ночью в четверг, 6 июля, во Львове раздались взрывы. Россия атаковала областной центр ракетами "Калибр", попавшими в жилую многоэтажку. Силы ПВО сбили 7 из 10 вражеских ракет.

Позже стало известно, что количество жертв уже возросло до пяти человек.

Все, что известно о ночной атаке РФ на Львов, можно узнать в материале РБК-Украина.