Атака на Киев: взрывы в трех районах, поврежден отель

Взрывы прогремели в Киеве сразу в трех районах - Соломенском, Печерском и Голосеевском. Есть разрушения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.
"Один из взрывов раздался между жилыми домами в Соломенском районе столицы", - рассказал он.
Кроме того, по его словам, взрывы произошли в Печерском районе и Голосеевском.
"Есть разрушения. Спасатели и медики следуют на места", - добавил он.
Заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко подтвердил взрывы в Печерском и Голосеевском районах.
"Есть разрушения, повреждение получил гостиничный объект. На место следуют экстренные службы", - добавил он.
К тому же, по его данным, обломки ракеты попали в частный дом в Соломенском районе.
Обновлено. Как добавил Кличко, в Соломенском районе один человек погиб. Несколько пострадавших.
"В Соломенском районе медики сейчас госпитализируют троих пострадавших женщин. Спасатели работают на местах взрывов", - отметил Кличко.
Обновлено. Мэр Киева отметил, что еще двое мужчин медики госпитализированы с места взрыва в Соломенском районе столицы.
Как сообщалось, в Киеве днем 31 декабря во время масштабной воздушной тревоги прогремела серия мощных взрывов.
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