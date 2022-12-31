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Атака на Киев: взрывы в трех районах, поврежден отель

Фото: взрывы в Киеве произошли сразу в трех районах (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Взрывы прогремели в Киеве сразу в трех районах - Соломенском, Печерском и Голосеевском. Есть разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

"Один из взрывов раздался между жилыми домами в Соломенском районе столицы", - рассказал он.

Кроме того, по его словам, взрывы произошли в Печерском районе и Голосеевском.

"Есть разрушения. Спасатели и медики следуют на места", - добавил он.

Заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко подтвердил взрывы в Печерском и Голосеевском районах.

"Есть разрушения, повреждение получил гостиничный объект. На место следуют экстренные службы", - добавил он.

К тому же, по его данным, обломки ракеты попали в частный дом в Соломенском районе.

Обновлено. Как добавил Кличко, в Соломенском районе один человек погиб. Несколько пострадавших.

"В Соломенском районе медики сейчас госпитализируют троих пострадавших женщин. Спасатели работают на местах взрывов", - отметил Кличко.

Обновлено. Мэр Киева отметил, что еще двое мужчин медики госпитализированы с места взрыва в Соломенском районе столицы.

Как сообщалось, в Киеве днем 31 декабря во время масштабной воздушной тревоги прогремела серия мощных взрывов.

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