Атака на Йемен: два пилота ВМС США были сбиты собственным крейсером

В воскресенье два пилота ВМС США были сбиты над Красным морем. Инцидент произошел в результате "дружественного огня".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
Оба пилота были найдены живыми после катапультирования из подбитого самолета. Один из летчиков получил незначительные травмы.
Однако сбитие подчеркивает, насколько опасным стал коридор Красного моря из-за продолжающихся атак на судоходство со стороны поддерживаемых Ираном хуситов. Причем это произошло несмотря на патрулирование района американскими и европейскими военными коалициям.
Издание пишет, что параллельно в момент инцидента, американские военные наносили авиаудары по йеменским повстанцам-хуситам. При этом Центральное командование вооруженных сил США не уточнило, в чем заключалась их миссия.
Также AP отмечает, что командование признало вхождение на Ближний Восток авианосца Truman, с которого взлетали самолеты - лишь 15 декабря. Но не уточнило, что судно и его боевая группа находились в Красном море. О поражении самолета было сказано следующим образом.
"Ракетный крейсер USS Gettysburg, входящий в ударную группу авианосца USS Harry S. Truman, по ошибке открыл огонь по истребителю F/A-18 и поразил его", - заявили в Центральном командования.
По описанию военных, сбитый самолет был двухместным истребителем F/A-18 Super Hornet, приписанным к "Красным потрошителям" 11-й ударной истребительной эскадрильи с военно-морской авиабазы Океана, штат Вирджиния.
СМИ пишет, что не сразу стало ясно, как Gettysburg мог принять F/A-18 за вражеский самолет или же ракету, особенно если учесть, что корабли в боевой группе связаны как радиолокационной, так и радиосвязью. Но Центральное командование заявило, что военные корабли и самолеты ранее сбили несколько беспилотников хуситов и противокорабельную крылатую ракету, запущенную повстанцами. Ранее вражеский огонь со стороны хуситов давал морякам всего несколько секунд для принятия решений.
Также AP добавило, что с момента прибытия авианосца Turman, США усилили свои авиаудары по хуситам, и кроме того, ракетные обстрелі Красного моря и прилегающих территорий. Однако присутствие американской группы военных кораблей может спровоцировать возобновление атак со стороны повстанцев, как это было с эсминцем USS Dwight D. Eisenhower в прошлом году. Это развертывание ознаменовало то, что ВМС описали как самые интенсивные боевые действия со времен Второй мировой войны.
Напомним, что вчера вечером в столице Йемена городе Сана прогремели взрывы. Атака была совершена спустя несколько часов после того, как хуситы нанесли удар по Тель-Авиву в Израиле.
Однако немного позже в Центральном командовании вооруженных сил России признали, что взрывы в Йемене - это их рук дело.
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