RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Атака дронов. Украинцев предупредили об угрозе ударов

Фото: российские военные запустили по территории Украины беспилотные летательные аппараты (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российские военные запустили по территории Украины беспилотные летательные аппараты. Жителей южных и центральных областей предупредили об опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Днепропетровской ОВА.

Сообщается, что несколько групп беспилотников были замечены в направлении Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Харьковской областей.

По состоянию на 22:08, там объявлен сигнал воздушной тревоги.

Жителей данных областей, а также всех украинцев просят не игнорировать предупреждения и воспользоваться укрытиями.

По неофициальным данным, первые группы дронов двигаются в сторону Запорожья и Днепра. Однако к украинцам обратились с просьбой не публиковать работу нашего ПВО и мест, куда могут лететь дроны.

Фото: российские военные запустили по территории Украины БПЛА (t.me/vanek_nikolaev)

В 22:15 воздушная тревога была объявлена в Полтавской и Сумской областях. Также воздушная тревога была объявлена в Николаевской и Кировоградской областях.

Фото: сигнал воздушной тревоги 9 февраля (alerts.in.ua)

Глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко в своем Telegram предупредил жителей о возможном пролете над районом беспилотников. А также вероятность работы украинского ПВО.

"Сохраняем спокойствие, не комментируем работу ПВО в сети "Интернет" и верим в мастерство наших воинов", – написал он.

Фото: российские военные запустили по территории Украины БПЛА (t.me/Yevtushenko_E)

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил , что несколько дронов были замечены со стороны Азовского моря.

Фото: российские военные запустили по территории Украины БПЛА (t.me/generalmarsel)

Руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким в своем Telegram также сообщил о запуске дронов.

Фото: российские военные запустили по территории Украины БПЛА (t.me/mykolaivskaODA)

По словам очевидцев, около 22:40 звуки взрывов были слышны в Днепропетровской области и в Краматорске.

Кроме этого, сообщалось о возможном сбитии БПЛА в Запорожской области.

В 22:55 сообщается о взлете бомбардировщиков Ту-22м3 с аэродрома "Шайковка".

Начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет сообщил об ущербе российского БПЛА.

Фото: российские военные запустили по территории Украины БПЛА (t.me/s_shayhet)

Напомним, 26 января россияне нанесли комбинированный удар по Киеву и области. Сначала они запустили дроны, которые должны обнаруживать и истощать силы ПВО, а затем ракеты.

Обломок российской ракеты упал в нежилое здание в Голосеевском районе Киева, погиб мужчина, еще двое пострадали.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерациядрониатака дронов