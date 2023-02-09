Атака дронов. Украинцев предупредили об угрозе ударов

Сообщается, что несколько групп беспилотников были замечены в направлении Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Харьковской областей.

По состоянию на 22:08, там объявлен сигнал воздушной тревоги.

Жителей данных областей, а также всех украинцев просят не игнорировать предупреждения и воспользоваться укрытиями.

По неофициальным данным, первые группы дронов двигаются в сторону Запорожья и Днепра. Однако к украинцам обратились с просьбой не публиковать работу нашего ПВО и мест, куда могут лететь дроны.

Фото: российские военные запустили по территории Украины БПЛА (t.me/vanek_nikolaev)

В 22:15 воздушная тревога была объявлена в Полтавской и Сумской областях. Также воздушная тревога была объявлена в Николаевской и Кировоградской областях.

Фото: сигнал воздушной тревоги 9 февраля (alerts.in.ua)

Глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко в своем Telegram предупредил жителей о возможном пролете над районом беспилотников. А также вероятность работы украинского ПВО.

"Сохраняем спокойствие, не комментируем работу ПВО в сети "Интернет" и верим в мастерство наших воинов", – написал он.

Фото: российские военные запустили по территории Украины БПЛА (t.me/Yevtushenko_E)

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил , что несколько дронов были замечены со стороны Азовского моря.

Фото: российские военные запустили по территории Украины БПЛА (t.me/generalmarsel)

Руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким в своем Telegram также сообщил о запуске дронов.

Фото: российские военные запустили по территории Украины БПЛА (t.me/mykolaivskaODA)

По словам очевидцев, около 22:40 звуки взрывов были слышны в Днепропетровской области и в Краматорске.

Кроме этого, сообщалось о возможном сбитии БПЛА в Запорожской области.

В 22:55 сообщается о взлете бомбардировщиков Ту-22м3 с аэродрома "Шайковка".

Начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет сообщил об ущербе российского БПЛА.

Фото: российские военные запустили по территории Украины БПЛА (t.me/s_shayhet)