Атака дронов. Украинцев предупредили об угрозе ударов

Российские военные запустили по территории Украины беспилотные летательные аппараты. Жителей южных и центральных областей предупредили об опасности.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Днепропетровской ОВА.
Сообщается, что несколько групп беспилотников были замечены в направлении Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Харьковской областей.
По состоянию на 22:08, там объявлен сигнал воздушной тревоги.
Жителей данных областей, а также всех украинцев просят не игнорировать предупреждения и воспользоваться укрытиями.
По неофициальным данным, первые группы дронов двигаются в сторону Запорожья и Днепра. Однако к украинцам обратились с просьбой не публиковать работу нашего ПВО и мест, куда могут лететь дроны.
Фото: российские военные запустили по территории Украины БПЛА (t.me/vanek_nikolaev)
В 22:15 воздушная тревога была объявлена в Полтавской и Сумской областях. Также воздушная тревога была объявлена в Николаевской и Кировоградской областях.
Фото: сигнал воздушной тревоги 9 февраля (alerts.in.ua)
Глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко в своем Telegram предупредил жителей о возможном пролете над районом беспилотников. А также вероятность работы украинского ПВО.
"Сохраняем спокойствие, не комментируем работу ПВО в сети "Интернет" и верим в мастерство наших воинов", – написал он.
Фото: российские военные запустили по территории Украины БПЛА (t.me/Yevtushenko_E)
Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил , что несколько дронов были замечены со стороны Азовского моря.
Фото: российские военные запустили по территории Украины БПЛА (t.me/generalmarsel)
Руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким в своем Telegram также сообщил о запуске дронов.
Фото: российские военные запустили по территории Украины БПЛА (t.me/mykolaivskaODA)
По словам очевидцев, около 22:40 звуки взрывов были слышны в Днепропетровской области и в Краматорске.
Кроме этого, сообщалось о возможном сбитии БПЛА в Запорожской области.
В 22:55 сообщается о взлете бомбардировщиков Ту-22м3 с аэродрома "Шайковка".
Начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет сообщил об ущербе российского БПЛА.
Фото: российские военные запустили по территории Украины БПЛА (t.me/s_shayhet)
Напомним, 26 января россияне нанесли комбинированный удар по Киеву и области. Сначала они запустили дроны, которые должны обнаруживать и истощать силы ПВО, а затем ракеты.
Обломок российской ракеты упал в нежилое здание в Голосеевском районе Киева, погиб мужчина, еще двое пострадали.
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