Атака дронов на Киев: в нескольких районах повреждения от падения обломков

"В результате воздушной атаки на Киев, по состоянию на 01:39 в Соломенском районе столицы зафиксировано вероятное падение обломков. Повреждения и пострадавшие уточняются. Экстренные службы выехали на место происшествия. Информация уточняется", - говорится в сообщении КГВА.

Также сообщается, что в результате воздушной атаки на Киев зафиксировано вероятное падение обломков в Шевченковском районе на 5 этаже многоэтажного жилого дома и в Дарницком районе, предварительно на технический этаж многоэтажного жилого дома. Экстренные службы выехали на места. Повреждения и пострадавшие уточняются.

Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что из-за взрывов в столице несколько вызовов экстренных служб - в Соломенском, Шевченковском, Подольском и Дарницком районах. Все службы следуют на места.

Ночная атака Киева: начался пожар в многоэтажке

По информации мэра столицы Виталия Кличко, в Дарницком районе в результате падения обломков произошло разрушение фасада жилого дома на уровне технического этажа. Предварительно, травмированы.

В Шевченковском районе – возгорание на балконе многоквартирного дома Все службы работают на местах.

Опубликовано фото попадания обломков в многоэтажку

В КГВА опубликовали фото последствий падения обломков в столице.

Ночная атака на Украину 13 июля

Сегодня ночью, 13 июля, во многих регионах Украины была объявлена воздушная тревога, в Воздушных силах ВСУ предупреждали о пусках дронов-камикадзе и крылатых ракет типа "Калибр".

Вскоре сообщалось о громких взрывах, а также работе сил ПВО в Киеве и Киевской области, а также в Черкасской области.