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Атака дронами на Одессу: повреждена гражданская инфраструктура, есть пострадавшие

Архивное фото: после атаки дронами на Одессу повреждена гражданская инфраструктура (facebook com)
Автор: Дмитрий Браславский

Российская армия сегодня вечером, 24 января, атаковала Одессу ударными дронами. В результате этого пострадал мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

"Российские террористы атаковали Одессу ударными дронами", - говорится в заявлении.

По его словам, есть повреждения гражданской жилой инфраструктуры. 

"Зафиксировано возгорание. Известно об одном пострадавшем. Одессит получил ожоги. Медики оказывают всю необходимую помощь", - написал Кипер.

Свежая информация

Кипер сообщил, что стало известно о еще одном пострадавшем в результате российской дроновой атаки по Одессе. 

"Мужчину госпитализировали с множественными порезами. Угрозы жизни, к счастью, нет", - добавил глава области.

Вечерняя атака россиян

Воздушные силы Украины ранее сообщали, что Российская Федерация вечером снова запустила по территории Украины беспилотники типа "Шахед".

Позже жители Одессы сообщили о звуках взрывов в городе.

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