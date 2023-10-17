ATACMS себя показали. Главное о высокоточных ракетах от США, которые уже в Украине

Что известно об ATACMS

ATACMS (сокращение от англ. Army Tactical Missile System) – оперативно-тактический ракетный комплекс производства американской компании Lockheed Martin.

Это баллистическая ракета класса "земля-земля", которая в зависимости от модификации имеет дальность поражения целей на расстоянии до 300 км.

Средняя длина ракеты – 4 м, калибр – 610 мм, масса боевой части – до 560 кг.

Запуск ATACMS производится с наземных платформ: колёсных артиллерийских систем М142 HIMARS и гусеничных реактивных систем залпового огня M270 MLRS.

Ракета имеет твердотопливный двигатель, обеспечивающий дальность полета примерно на 165-300 км, в зависимости от веса БЧ.

В базовой версии ракеты использовалась только инерционная система наведения INS, но в последующих модификациях INS была дополнена системой геопозиционирования GPS, что позволило увеличить точность поражения в некоторых версиях до 10 метров.

Разработка ракеты ATACMS началась в 1980-х, принята на вооружение армии США в 1988 году. Использовалась во время войны в Персидском заливе в ходе операции США "Буря в пустыне", во время войн в Ираке и Афганистане.

В настоящее время ATACMS находится на вооружении армий Греции, Южной Кореи, Бахрейна, Польши, Румынии, ОАЭ, США, Катара, Турции. Фото: ракета ATACMS (скрин видео)

Виды БЧ ATACMS

В ракетах ATACMS используется осколочно-фугасная или кассетная боевая часть в зависимости от модификации. Кассетная ракета может нести от 275 до 950 боевых элементов типа M74, или 13 самонаводящихся боевых элементов BAT.

Боевой элемент M74 для кассетной боевой части предназначен для поражения живой силы и небронированной техники. Обладает воспламенительным действием благодаря содержанию специальных веществ. Площадь и плотность поражения кассетными боевыми элементами зависят от установленной перед пуском высоты раскрытия контейнера.

Ракеты с осколочно-фугасной БЧ используют для уничтожения фортификационных сооружений и бункеров.

Модификации ATACMS

Семейство ракет ATACMS различных модификаций называется AFOM, что является сокращением от английской Army TACMS Family of Munitions. Виды ракет AFOM отличаются массой боевой части и ее типом, дальностью, точностью поражения, системой управления.

Однако у них всех унифицированные габариты:

количество ступеней -1

длина ракеты – 3,96 м

диаметр ракеты – 0,61 м

размах крыльев – 1,4 м

ATACMS Block I (M39, MGM-140, MGM-140A)

Ракета с инерциальным наведением. Кассетная БЧ несет 950 боеприпасов типа M74 и имеет ориентировочный радиус действия 165 км. Точность - 225-250 м. Вес БЧ - 560 кг.

ATACMS Block IA (M39A1, MGM-140B)

Кассетная БЧ несет 300 боеприпасов М74, но имеет больший радиус действия - до 300 км. В системе наведения ракеты в дополнение к INS также использована GPS. Точность попадания - менее 100 м. Вес БЧ - 160 кг.

ATACMS Block II (M39A2, MGM-164)

Вариант ракеты на базе Block I. Боевая часть - кассетная с 13 самонаводящимися боевыми элементами BAT. Система управления - комбинированная INS/GPS. Дальность - 140 км, точность - 200 м. Вес БЧ - 260 кг.

ATACMS Block IA Quick Reaction Unitary (M57, MGM-140E, MGM-168, T2K, XM57)

Создана на базе Block IA, но вместо кассетных боеприпасов используется осколочно-фугасная боеголовка весом 227 кг. Усовершенствованная версия 2005 года способна пролетать над препятствиями и поражать цели с вертикального пикирования. Точность - 9 м, дальность - до 300 км.

Взрывы в Бердянске и при чем здесь ATACMS

В ночь на 17 октября ВСУ нанесли ракетные удары по аэродромам во временно оккупированных Луганске и Бердянске. В Силах специальных операций отчитались, что в результате операции DRAGONFLY было уничтожено 9 вертолетов россиян, система ПВО, склад боеприпасов и не только.

После чего в сети появилась информация, что по аэродромам в оккупации был нанесен удар ATACMS. В частности, американское издание The Wall Street Journal написало, что Украина впервые использовала эти дальнобойные ракеты во время войны с РФ.

В своем вечернем обращении президент Владимир Зеленский подтвердил, что украинские военные впервые применили ракеты ATACMS на поле боя.

"Сегодня особая благодарность Соединенным Штатам. Наши договоренности с Президентом Байденом выполняются. Исполняются очень точно – "атакамсы" себя показали", - заявил глава государства.

Информации о модификации ракет, переданных Украине, и их количестве пока нет.

Чем важны ракеты ATACMS для Украины

Ракеты ATACMS представляют опасность для российских комплексов ПВО. Как отметил спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, враг не сможет эффективно им противодействовать.

"Это баллистика. Вряд ли российские комплексы смогут эффективно противодействовать ей. Возможно, но все же эта ракета способна бить по меньшей мере 300 км, а возможно и больше. Само слово "баллистика" будет вызывать тревогу у россиян", - сказал он.

ATACMS могут быть использованы для ударов по скоплению живой силы, военной техники и целей, а также для ударов по аэродромам с авиацией.

Фото: ATACMS запускают с М142 HIMARS или M270 MLRS, которые есть на вооружении Украины (Getty Images)

Ранее в комментарии РБК-Украина эксперт Валерий Рябых рассказал, что дальнобойные ракеты потребуются для подготовки и последующего освобождения Крыма.

"Нам дальнобойное оружие нужно для подготовки поля боя для дальнейшего освобождения Крыма. Мы уже длительное время наблюдаем постепенное вытеснение противника из той зоны, которую он пытался оккупировать. Параллельно идет процесс поражения аэродромов противника, также элемент разрушения ПВО Крыма и уменьшение количества вражеской авиации, которая применяется на юге", – сказал он.

Удары по аэродромам или даже создание самой угрозы для них могут заставить российских оккупантов передислоцировать свою авиацию, что изменит ситуацию на поле боя, отметил эксперт.

По мнению Валерия Рябых, существует три версии ракет ATACMS, которые могут оказаться на вооружении Украины. Две из них – исключительно кассетные, а еще одна – заряжена самонаводящимися боеприпасами. Более подробно об этих видах ракет можно прочесть в материале РБК-Украина.

Дискуссия в США по ATACMS

От официальных лиц США не было объявления о передачи ATACMS Украине. Однако сегодня The Wall Street Journal написало, что Украина впервые использовала эти дальнобойные ракеты во время войны с РФ. По данным источников издания, в последние дни в Украину была отправлена небольшая партия ATACMS.

Информацию по одобрению передачи ограниченного количества ракет президентом США ранее уже обнародовали западные СМИ. Так, NBC News писало, что во время встречи Владимира Зеленского и Джо Байдена в сентябре 2023, последний сообщил, что США предоставят небольшое количество ракет дальнего радиуса действия ATACMS для помощи в войне с Россией.

В The New Yorker сообщалось, что решение о предоставлении Украине ракет было принято еще до визита Зеленского в Вашингтон.

Позже сам Джо Байден заинтриговал своим заявлением, что США передали все, что просила Украина. "Я разговаривал с Зеленским, и все, что он просил, мы исполнили, - подчеркнул американский лидер.

При этом журналисты Newsweek отмечали, что ВСУ могут получить кассетные ATACMS. Речь идет и о ракетах M26, M26A1 и M39 дальностью 36 км, 45 км и 160 км соответственно.

Как писало издание, именно кассетные ракеты с меньшей дальностью стали компромиссным вариантом. Ведь ранее Белый дом последовательно отказывался поставлять какую-либо версию ATACMS из-за опасений по поводу внутренних запасов и опасений, что использование ракет Украиной может спровоцировать ответную эскалацию со стороны России.