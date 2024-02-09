ATACMS, 60 млрд долларов и не только: Зеленский встретился с делегацией Конгресса США
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 9 февраля, провел встречу с делегацией американский конгрессменов. Одной из тем стало финансирование помощи Украине на 60 млрд долларов, которое рассматривает Конгресс.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы украинского государства.
Президент напомнил, что делегацию конгрессменов возглавил председатель комитета Палаты представителей США по вопросам разведки.
В ходе переговоров Зеленский проинформировал американских законодателей об актуальной ситуации на поле боя, критических угрозах и необходимость продолжения поддержки украинской обороны.
Также, по словам главы государства, в ходе обсуждений были подняты три ключевых вопроса:
- необходимость поддержки в этом году и нового американского пакета, который еще обсуждают;
- поставки систем противовоздушной обороны - конкретно Patriot;
- необходимость решения о передаче Украине дальнобойных ракет, в том числе ATACMS на 300 километров.
Помощь Украине от США
Напомним, у США закончились деньги, которые были предусмотрены на помощь Украине. Еще в прошлом году президент США Джо Байден запросил у Конгресса новое финансирование помощи нашей стране на более 60 млрд долларов.
Такая инициатива вошла в пакет, в котором также были деньги для Израиля и Тайваня и финансирование защиты границ.
Из-за разногласий между демократами и республиканцами в вопросе защиты границ пакет так и не поддержал Конгресс США.
Сейчас же в Сенате рассматривают помощь Украине, Израилю и Тайваню отдельно от вопроса границ.
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