Астрономи виявили в нашій галактиці 70 планет-мандрівників

Астрономи знайшли щонайменше 70 планет-мандрівників, чию масу можна порівняти з масою Юпітера, в регіоні зореутворення, розташованому в сузір'ях Скорпіона і Змієносця.

"Це найбільша група планет-мандрівників, коли-небудь відкритих, що є важливим кроком на шляху до розуміння походження і особливостей цих таємничих галактичних кочівників", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що для того щоб виявити таку кількість планет-мандрівників, команда астрономів використовувала дані, що охоплюють близько 20 років з ряду телескопів на землі і в космосі.

Варто відзначити, що планета-мандрівник - це об'єкт, який має масу, порівнянну з планетарною, і є по суті планетою, але не обертаються навколо зірки, а вільно переміщаються самі по собі.