Астрономи виявили в нашій галактиці 70 планет-мандрівників

Астрономи, використовуючи кілька телескопів Європейської південної обсерваторії (ESO) та інших інструментів, виявили щонайменше 70 нових планет-мандрівників у нашій галактиці Чумацький Шлях. Виявлена група планет знаходиться близько 420 світлових років від Землі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз Європейської південної обсерваторії (ESO).
Астрономи знайшли щонайменше 70 планет-мандрівників, чию масу можна порівняти з масою Юпітера, в регіоні зореутворення, розташованому в сузір'ях Скорпіона і Змієносця.
"Це найбільша група планет-мандрівників, коли-небудь відкритих, що є важливим кроком на шляху до розуміння походження і особливостей цих таємничих галактичних кочівників", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що для того щоб виявити таку кількість планет-мандрівників, команда астрономів використовувала дані, що охоплюють близько 20 років з ряду телескопів на землі і в космосі.
Варто відзначити, що планета-мандрівник - це об'єкт, який має масу, порівнянну з планетарною, і є по суті планетою, але не обертаються навколо зірки, а вільно переміщаються самі по собі.
Нагадаємо, нещодавно NASA довелося скасувати вихід у відкритий космос за годину до його початку, а кількома тижнями раніше астронавти на Міжнародній космічній станції екстрено ховалися в своїх кораблях через ризик критичного пошкодження. Причина всіх цих інцидентів – космічне сміття.