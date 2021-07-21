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Астроном-аматор відкрив новий супутник Юпітера

Автор: Сергій Пишкін

Астроном-аматор Кай Лі заявив про відкриття невідомого науці супутника Юпітера. Наразі об’єкт відстежується під ім’ям EJc0061.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Space.

Наразі відомо, що астроном відкрив раніше невідомий науковцям об’єкт завдяки ретельному вивченню знімків Юпітера, що були зроблені завдяки наземному телескопу.

Варто відзначити, що завдяки значному гравітаційному полю, планета має можливість захоплювати космічні об’єкти й встановлювати їх на своїй орбіті, у зв’язку з чим Юпітер може мати й сотні невідомих супутників. Сьогодні, як відомо людству, навколо планети обертається 79 супутників і їх кількість поступово зростає.

Зауважимо, що Каю допомогли у відкритті фотографі] Юпітера за 2003 рік, які були зроблені завдяки 3,6-метровому телескопу CFHT.

"Я з гордістю можу сказати, що це перший планетарний супутник, виявлений ​​астрономом-аматором", - відзначив Кай Лі.

Фото: Фото: Астроном-аматор відкрив новий супутник Юпітера (Space.com)

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