Астронавти повертаються додому. Корабель SpaceX відстикувався від МКС

Пілотований корабель Crew Dragon - 2 з чотирма астронавтами на борту успішно відстикувався від Міжнародної космічної станції. Після автономного польоту, тривалість якого складе більше 8 годин, корабель повинен буде за допомогою парашутної системи приводнитися в Атлантичному океані біля узбережжя Флориди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію NASA .

Астронавти покинули Міжнародну космічну станцію, не дочекавшись своєї зміни-екіпажу Crew Dragon-3.

До складу екіпажу Crew Dragon-2, який повертається на Землю, входять представники трьох космічних агентств - астронавти NASA Меган Макартур і Шейн Кімбро, астронавт Європейського космічного агентства (ESA) Томас Песке і астронавт Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) Акіхіко Хосіде.

Відстиковка корабля була проведена о 21: 05 за київським часом.

Нагадаємо, раніше NASA заявило про перенесення початку повернення корабля Crew Dragon-2 з астронавтами з МКС на Землю через погоду.

Раніше повідомлялося, що на кораблі Crew Dragon-2 сталася поломка, але він зможе повернути астронавтів на Землю.