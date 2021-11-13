Астронавти NASA вийдуть у відкритий космос в прямому ефірі

Астронавти NASA, які сьогодні перебувають на Міжнародній космічній станції, вийдуть у відкритий космос 30 листопада. Планують замінити несправну антену на одній із конструкцій.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу NASA.

Вихід у відкритий космос триватиме близько шести з половиною годин. Астронавти спробують замінити антену, яка облаштована на конструкції Р1. Їм асистуватиме співробітник Європейського космічного агентства Маттіас Маурер, який керуватиме роботизованим маніпулятором Canadarm-2 зсередини станції.

Зазначається, що попри несправність антени - це майже жодним чином не впливає на роботу МКС. Втім, для того, аби бути впевненими у достатності зв’язку - NASA прийняло рішення замінити пристрій.

NASA, зі свого боку, планує продемонструвати роботу астронавтів у прямій трансляції.