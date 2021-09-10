Астронавт МКС показав як виглядає нічний Єгипет з космосу: яскравий кадр
Американський астронавт NASA Шейн Кімбро поділився черговим яскравим кадром, який було зроблено з ілюмінатора Міжнародної космічної станції (МКС). Цього разу він сфотографував нічний Каїр - столицю Єгипту.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт астронавта Шейна Кімбро
"Каїр яскраво сяє з МКС. Каїр, столиця Єгипту, що розташована на річці Ніл", - відзначив Кімбро.
Cairo is shining brightly from @Space_Station. Cairo, Egypt’s capital, is set on the Nile River. At its heart is Tahrir Square and the vast Egyptian Museum, a trove of antiquities including royal mummies and gilded King Tutankhamun artifacts. pic.twitter.com/lTGP5k0l3d— Shane Kimbrough (@astro_kimbrough) September 9, 2021
За словами астронавта, в центрі столиці розташована площа Тахрір й величезний музей, що містить в собі безліч старовинних предметів, включаючи королівських мумій й позолочені артефакти Тутанхамона.