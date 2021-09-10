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Астронавт МКС показав як виглядає нічний Єгипет з космосу: яскравий кадр

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США , П'ятниця 10 вересня 2021 14:49
Астронавт МКС показав як виглядає нічний Єгипет з космосу: яскравий кадр Фото: астронавт МКС показав як виглядає нічний Єгипет з космосу (twitter.com/astro_kimbrough)
Автор: Сергій Пишкін

Американський астронавт NASA Шейн Кімбро поділився черговим яскравим кадром, який було зроблено з ілюмінатора Міжнародної космічної станції (МКС). Цього разу він сфотографував нічний Каїр - столицю Єгипту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт астронавта Шейна Кімбро

"Каїр яскраво сяє з МКС. Каїр, столиця Єгипту, що розташована на річці Ніл", - відзначив Кімбро.

За словами астронавта, в центрі столиці розташована площа Тахрір й величезний музей, що містить в собі безліч старовинних предметів, включаючи королівських мумій й позолочені артефакти Тутанхамона.

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МКС Єгипет
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