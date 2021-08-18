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Астронавт МКС показав яскраві кадри Венеції з космосу

Автор: Сергій Пишкін

Французький астронавт МКС Тома Песке продовжує ділитися яскравими фотографіями Землі з космосу. Цього ж разу, чоловік продемонстрував як виглядає Венеція з борту станції.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку астронавта.

Відзначимо, що Міжнародна космічна станція перебуває на висоті 400 кілометрів. Зазвичай, саме з модуля "Купол" Песке й робить кадри Землі, які по справжньому вражають.

Цього ж разу, на нових кадрах астронавта можна побачити яскраву Венецію й одне з найулюбленіших місць серед туристів - острів Лідо.

Фото: Астронавт показав фотографії Венеції з МКС (facebook.com/ESAThomasPesquet)

Додамо, що астронавти діляться не лише фотографіями міст, інколи ж їм доводиться оцінювати масштаби лиха, як це було, наприклад, з лісовими пожежами.

Хоча останнього разу Песке було важко встояти перед видовищним полярним сяйвом.

Фото: Астронавт показав полярне сяйво з МКС (facebook.com/ESAThomasPesquet)
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МКСФранціяВенеция