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AstraZeneca продала свою частку в компанії Moderna, - The Times

Автор: Ігор Литвиненко

Британо-шведська фармацевтична компанія AstraZeneca продала свою частку в американській компанії Moderna. За свою частину AstraZeneca отримала 1,2 мільярда доларів.

Про це повідомляє газета The Times.

Компанія AstraZeneca володіла 7,7% акцій Moderna. При цьому подробиці угоди залишаються невідомими.

Видання зазначає, що, попри продаж акцій, компанії хочуть зберегти спільні програми на напрямках, які не стосуються розробки вакцин від коронавірусу.

Однією з причин продажу акцій Moderna може бути бажання AstraZeneca придбати американську компанію Alexion, яка займається розробкою препаратів для лікування складних і рідкісних захворювань. Угода про придбання Alexion за 39 млрд доларів було досягнуто в кінці минулого року. Угоду планують закрити в третьому кварталі 2021 року.

При цьому AstraZeneca продала свою акції Moderna не на піку їхньої вартості. На початку лютого одна акція коштувала 186 доларів, що майже втричі вище, ніж було в листопаді.

Раніше РБК-Україна писало, що у компанії AstraZeneca виникли проблеми з постачаннями вакцини в Євросоюз.

Також повідомлялося, що Moderna має намір продати вакцини від COVID-19 на 18 млрд доларів.

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