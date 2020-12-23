AstraZeneca подала документи на реєстрацію вакцини від COVID

Фото: Метт Хенкок (flickr.com policyexchange)

Британська фармацевтична компанія AstraZeneca подала документи на реєстрацію своєї вакцини від COVID. Це наступний крок на шляху до дозволу на її використання.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Великобританії Метт Хенкок, передає Reuters.

За його словами, сьогодні AstraZeneca подала повний пакет даних про свою вакцину COVID-19 регулюючому органу з лікарських засобів.

"Я радий повідомити вам, що вакцина Oxford AstraZeneca, розроблена тут, у Великобританії, подала повний пакет даних MHRA для затвердження. Це наступний крок до рішення про розгортання вакцини, яка вже виробляється", - додав Хенкок.

Нагадаємо, після фінальних випробувань вакцина AstraZeneca показала ефективність на рівні 70%, після чого було підписано угоду про співпрацю з російською стороною, щоб поліпшити препарат з допомогою вакцини "Супутник V".

Передбачається, що саме вакцина AstraZeneca буде доступна бідним країнам, оскільки її вартість нижча, ніж у американських Pfizer і Moderna.