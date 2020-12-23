ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

AstraZeneca подала документы на регистрацию вакцины от COVID

Лондон, Среда 23 декабря 2020 18:30
AstraZeneca подала документы на регистрацию вакцины от COVID
Фото: Мэтт Хэнкок (flickr.com policyexchange)
Автор: РБК-Украина

Британская фармацевтическая компания AstraZeneca подала документы на регистрацию своей вакцины от COVID. Это следующий шаг на пути к разрешению на ее использование.

Об этом заявил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок, передает Reuters.

По его словам, сегодня AstraZeneca подала полный пакет данных о своей вакцине COVID-19 регулирующему органу по лекарственным средствам.

"Я рад сообщить вам, что вакцина Oxford AstraZeneca, разработанная здесь, в Великобритании, представила полный пакет данных в MHRA для утверждения. Это следующий шаг к решению о развертывании вакцины, которая уже производится", - добавил Хэнкок.

Напомним, после финальных испытаний вакцина AstraZeneca показала эффективность на уровне 70%, после чего было подписано соглашение о сотрудничестве с российской стороной, чтобы улучшить препарат с помощью вакцины "Спутник V".

Предполагается, что именно вакцина AstraZeneca будет доступна бедным странам, поскольку ее стоимость ниже, чем у американских Pfizer и Moderna.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество ВакцинаCOVID-19Коронавирус

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь