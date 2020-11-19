AstraZeneca оголосить результати масового випробування вакцини від COVID до Різдва

Фото: вакцина (РБК-Україна)

Результати масового тестування можливої вакцини від коронавіруса розробки AstraZeneca і Оксфордського університету повинні бути відомі до Різдва. Поки ж препарат показує здатність побудувати імунітет у пацієнтів старше 70 років.

Про це повідомляє Reuters.

Випробування третьої фази ще тривають, але вже зараз розробники відзначають, що препарат має позитивний відгук організму у добровольців старше 70 років. При введенні препарату спостерігалася сильна реакція на антитіла і T-клітини, що вважається "обнадійливим показником".

Нагадаємо, результати масових випробувань вакцини вже оголосили розробники Moderna, а також Pfizer і BioNTech. Обидва кандидати на вакцину покаали близько 95% ефективності при курсі лікування з двох доз.

Низка країн вже домовилися про постачання вакцин цих компаній. У США до кінця року розраховують отримати 20 мільйонів доз.

Головний санлікар Віктор Ляшко заявив, що за глобальним механізмом COVAX Україна отримає вісім мільйонів доз вакцин в першій половині 2021 року. Серед них фаворитами як раз є препарати від Pfizer, Moderna і AstraZeneca, оскільки вони пройшли далі інших у випробуваннях.

У той же час, директор Управління Всесвітньої організації охорони здоров'я по Східному Середземномор'ю Ахмед аль-Мандари заявив, що ще жодна вакцина від коронавіруса не пройшла остаточну реєстрацію. На фінальній стадії розробки знаходяться чотири вакцини.