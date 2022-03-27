Щоб не асоціюватися з армією РФ: швейцарська страхова компанія змінила логотип

Найбільша Швейцарська Страхова компанія Zurich Insurance змінила свій логотип в соціальних мережах, щоб не асоціюватися з символом вторгнення російської армії в Україну.

Zurich Insurance видалила свій логотип "Z" з соціальних мереж. Компанія заявила, що видаляє логотип - білу букву Z на синьому тлі - тому що не хоче, щоб її витлумачили як підтримку Росії в конфлікті.

"Ми тимчасово відмовляємося від букви "Z" в соціальних мережах, де вона використовується ізольовано і може бути невірно витлумачена", — йдеться в заяві компанії. Раніше в цьому місяці Zurich Insurance заявила, що більше не буде обслуговувати клієнтів з Росії.