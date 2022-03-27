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Щоб не асоціюватися з армією РФ: швейцарська страхова компанія змінила логотип

Логотип Zurich Insurance (euractiv.com)
Автор: Константин Широкун

Найбільша Швейцарська Страхова компанія Zurich Insurance змінила свій логотип в соціальних мережах, щоб не асоціюватися з символом вторгнення російської армії в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Zurich Insurance видалила свій логотип "Z" з соціальних мереж. Компанія заявила, що видаляє логотип - білу букву Z на синьому тлі - тому що не хоче, щоб її витлумачили як підтримку Росії в конфлікті.

"Ми тимчасово відмовляємося від букви "Z" в соціальних мережах, де вона використовується ізольовано і може бути невірно витлумачена", — йдеться в заяві компанії. Раніше в цьому місяці Zurich Insurance заявила, що більше не буде обслуговувати клієнтів з Росії.

Нагадавши, в Україні на техніці російських окупантів нанесені латинські літери Z, V і X. Про те, як їх розшифрували України, і що вони означають насправді - в матеріалі РБК-Україна.

Війна Росії проти України триває тридцять один день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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