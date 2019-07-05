Асоціація "Укртютюн" прокоментувала дії правоохоронців

Асоціація "Укртютюн" відреагувала на активізацію роботи з протидії контрафакту та контрабанді сигарет в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар асоціації на повідомлення Державного бюро розслідувань, з Посольства Великої Британії в Україні та українських ЗМІ.

"За даними аудиту ринку тютюнових виробів, обсяг незаконно вироблених та незаконно ввезених сигарет на внутрішньому ринку виріс майже в 6 разів за останні два роки. Ми оцінюємо втрати місцевих та державного бюджету від нелегальної торгівлі тютюновими виробами у 2019 році в 4.5 млрд грн", - зазначили у прес-службі.

Асоціація переконана, що зусилля правоохоронців дозволять поступово вирішити проблему виробництва та обігу тютюнових виробів з порушенням діючого законодавства та попередити бюджетні втрати.

"Закликаємо Міністерство фінансів прискорити подання на розгляд уряду проекту Плану заходів з виконання Стратегії у сфері протидії незаконному виробництву та обігу тютюнових виробів на період до 2021 року", - заявили у асоціації.

Як зазначається, компанії-члени асоціації є національними компаніями, що ведуть свій бізнес в Україні вже понад 25 років, а виробництва розташовані в Україні.

Компаніями-членами "Укртютюн": створено 5 000 робочих місць на підприємствах асоціації, та 95 000 робочих місць – у суміжних сферах; сплачено 43,7 млрд грн – у 2018 році, що складає 6% податкових надходжень до держбюджету України; інвестовано 1,3 мільярди доларів США в економіку України.

Протягом багатьох років компанії-члени входять у "десятку" найбільших платників податків України.

Крім того, Україна є сталим виробником для внутрішнього ринку та зростаючим експортним хабом з виробництва тютюнових виробів, зазначили в асоціації.

"Це важливе досягнення і української держави, і виробників в умовах, коли абсолютна більшість товарів повсякденного попиту світових брендів, які купують українці, є імпортованою", - заявили у прес-службі.