Асоціація "Укркокс" просить прем’єра не ухвалювати проект закону про викиди

В асоціації зазначають, що близько 200 тисяч українців залишаться без роботи, а у великих промислових містах (Маріуполь, Запоріжжя, Кривий ріг) значно зросте соціальна напруга. Саме тому проект має бути доопрацьований з урахуванням українських реалій.

Як сказано у листі, більшість коксохімічних батарей, які побудовані в Україні, не вичерпали навіть половину нормативного строку своєї роботи. Проте виконати нові вимоги щодо викидів, які передбачені законопроектом №4167, і радикально зменшити кількість викидів на цих батареях фізично неможливо в силу технічних особливостей.

"Ці батареї - агрегати вартістю 400-450 млн доларів. Досягнення нормативів викидів, закладених у законі, можливо тільки за умови будівництва нових коксових батарей. А зупинка батарей паралізує всю коксохімічну галузь України", - пояснюють в Асоціації.

Там наголошують: забезпечити імпорт більш ніж 5 млн тонн коксу на рік неможливо. Таким чином, зупинка коксохімічної галузі потягне за собою скорочення виробництва у суміжних галузях, видобутку коксівного вугілля, різке скорочення робочих місць у гірничо-металургійному комплексі (150-200 тисяч робочих місць), та підвищення соціальної напруги у містоутворюючих регіонах (Маріуполь, Запоріжжя, Кривий ріг, Кам’янське).

"Законопроект №4167 не може бути підтриманий у поточній редакції. Необхідно врахувати технічну спроможність нашої держави та встановити реальні строки поетапного впровадження європейських норм викидів забруднюючих речовин. Ми пропонуємо провести широку дискусію з бізнесом, промисловими асоціаціями, науковими установами, щоб оцінити обсяги інвестицій для досягнення підприємствами нових екологічних стандартів. Поспішність у прийнятті проєкту призведе до незворотних руйнівних наслідків", - попередили в Асоціації "Укркокс".