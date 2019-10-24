Асоціація газового ринку заявила про загрозу запуску незалежного Оператора ГТС

НКРЕКП раптово припинила розгляд тарифів операторів ГРМ, які розраховані, виходячи з замовленої потужності і дозволять збалансувати економіку газорозподільних компаній. У разі неприйняття тарифів існують значні ризики для діяльності нового Оператора ГТС, повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомленні Асоціації газового ринку України.

Як повідомляється, при існуючих, необґрунтованих тарифах на розподіл газу новостворений незалежний Оператор вже 1 лютого 2020 зіткнеться з проблемою розбалансування системи, накопичення боргів, що неминуче призведе до його неплатоспроможності. Діючі тарифи вже призвели до створення боргів операторів ГРМ перед нинішнім Оператором ГТС на суму 1 млрд євро. Без встановлення Регулятором економічно обґрунтованих тарифів для операторів ГРМ в зимові місяці цей борг значно зросте.

За словами директора ТОВ "Оператор ГТС України" Сергія Макогона, якщо не вирішиться питання боргів та збалансованості системи, то через два - три місяцы після початку роботи новий незалежний оператор ГТС збанкрутує, або йому потрібні будуть значні дотації з бюджету.

Наголошується, що НКРЕКП в липні 2019 почала процедуру перегляду тарифів Операторам ГРМ. Нова методика нарахування тарифів дозволить знизити навантаження на споживачів в зимовий період.

"Згідно з діючими тарифами середній чек на доставку газу для побутових споживачів в грудні - лютому складе від 78 - до 81 грн на місяць. У той час як за новим тарифом, розрахованим виходячи з замовленої потужності, чек становитиме 72 грн в місяць", - зазначив голова Асоціації газового ринку Денис Сенектутов.

Повідомляється, що враховуючи надзвичайне значення і важливість початку роботи нового незалежного Оператора ГТС для подальшого розвитку газового ринку України, його інтеграції з енергетичними ринками Євросоюзу і диверсифікації поставок газу в країни Європи, Асоціація газового ринку звернулася в Європейську комісію і Секретаріат Енергетичного співтовариства щодо незрозумілих дій НКРЕКП.