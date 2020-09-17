Асоціації ВДЕ заявили, що будуть захищати "зелену" енергетику від Коломойського

Фото: Ігор Тинний (з відкритих джерел)

На їхню думку, подання в Конституційній суд вже погіршило інвестиційний клімат України

Найбільші асоціації відновлюваної енергетики України будуть захищати законність дії "зеленого" тарифу в Україні від олігарха Ігоря Коломойського, який нібито з допомогою депутатів ініціював подання до Конституційного суду про незаконність "зелених" тарифів.

Про це у ході прес-конференції заявили представники асоціацій.

Зокрема, співзасновник Асоціації відновлюваної енергетики України Ігор Тинний заявив, що замовником такого подання є безпосередньо олігарх Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов (обидва співвласники групи "Приват", - ред.), Віктор Пінчук та інші олігархи.

"Хто зараз грабує державні шахти, "Центренерго", "Енергоатом", "Укренерго" та інші державні компанії, той і є замовником будь-яких наїздів на відновлювану енергетику. Тому що вона є альтернативною... Феросплавне лобі Коломойського, а також Суркіс, Боголюбов, Пінчук - це люди, які не зацікавлені в розвитку будь-якої нової енергетики, зацікавлені лише в пограбуванні існуючої традиційної", - сказав Тинний.

Він зазначив, що подання 47 депутатів до Конституційного суду - це одна зі спроб Коломойського не тільки погіршити інвестиційний клімат в Україні, але й уникнути екстрадиції в США. При цьому Тинний підкреслив, що всі ключові асоціації об'єдналися і будуть захищати інтереси, показувати загальну позицію у Конституційному суді.

Голова правління Української вітроенергетичної асоціації Андрій Конеченков нагадав, що з 47 депутатів більш як 20 голосували за законопроект про зниження "зелених" тарифів, що свідчить про зовнішній тиск на них для підписання подання.

"Велика кількість компаній, які керуються окремими олігархами, продовжують використовувати так звану дешеву електроенергію для свого бізнесу, закриваючи питання на розвиток чистої енергетики, на розвиток всіх умов для того, щоб поліпшити екологію в нашій країні. Виходить так, що світ рухається в одну сторону, а Україна рухається у зворотному напрямку. Це вже погіршило інвестиційний клімат", - заявив Конеченков.

Своєю чергою, директор Європейсько-Українського енергетичного агентства Олександра Гуменюк зазначила, що всі асоціації розраховують на незалежний і незаангажований розгляд подання в Конституційному суді, а також на залучення асоціацій.

За її словами, у разі скасування "зелених" тарифів постраждають всі інвестори в зелену енергетику і навіть майбутні інвестори, які розраховували брати участь у "зелених" аукціонах.

"Від прийняття рішення Конституційного суду про визнання неконституційним "зеленого" тарифу і взагалі механізму підтримки зеленої енергетики, від цього постраждають саме бізнес, домогосподарства та інвестори, які заздалегідь планують брати участь в аукціонах, які не йдуть на механізм "зеленого" тарифу", - сказала Гуменюк.

Представник Асоціації сонячної енергетики України Тетяна Лісовець повідомила, що асоціація також приєднується до захисту зеленої енергетики в Конституційному суді. За її словами, депутати порушують своїми руками змінене законодавство, яке почало діяти з 1 серпня, що також створює нерозуміння в інвесторів і вони розчаровуються в гарантії держави щодо інвестиційного клімату та повернення інвестицій.

Нагадаємо, 1 серпня набрав чинності закон № 810-IX, який підтримав президент Володимир Зеленський. Завдання закону реалізувати ключові положення меморандуму про взаєморозуміння між Кабінетом міністрів та інвесторами ВДЕ.

Як повідомлялося, 10 серпня за позовом 47 народних депутатів, які входять в орбіту впливу олігарха Ігоря Коломойського, Конституційний суд відкрив провадження у справі про конституційність закону про "зелені" тарифи.

Раніше Ігор Коломойський в інтерв'ю "Цензор.нет" повідомив, що обдумує можливість подання запиту в Конституційний Суд щодо конституційності виплати зелених тарифів на енергію з альтернативних джерел.