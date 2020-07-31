Зеленський підписав закон про скорочення "зелених" тарифів в Україні

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Закон повинен вирішити проблеми на енергетичному ринку

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії". Зокрема, закон передбачає скорочення "зелених" тарифів на електроенергію з відновлюваних джерел.

Про це повідомили в прес-службі Офісу президента.

"Закон є першим кроком на шляху вирішення наявних проблем на ринку електроенергії і спрямований на забезпечення енергетичної стабільності країни", - повідомили в ОП.

У той же час президент звернувся до прем'єр-міністра Денису Шмигаль щодо вжиття вичерпних заходів для вирішення проблем функціонування ринку електроенергії в Україні, зокрема забезпечення справедливих умов діяльності для всіх суб'єктів господарювання енергетичної системи.

"Президент просить уряд системно проаналізувати стан виконання закону України" Про ринок електричної енергії "усіма учасниками ринку і невідкладно підготувати пропозиції щодо його вдосконалення", - додали в Офісі.

Нагадаємо, Верховна рада схвалила закон про скорочення "зелених" тарифів 21 липня. Документ передбачає зниження "зелених" тарифів для ВЕС, введених в експлуатацію до 2020 року на 7,5%, для СЕС - на 15%. Також він встановлює відповідальність за небаланси виробникам ВДЕ в 2021 році в розмірі 50% від помилки прогнозу і 100% в 2021 році. Крім цього, законопроект повинен вирішити проблему поточної заборгованості (20 млрд грн) перед виробниками "зеленої" електроенергії.

Раніше РБК-Україна писало, що Україна втратила 250 млрд гривень через суди з "зеленими" інвесторами.