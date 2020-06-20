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АСС виступила на підтримку Омеляна у справі НАБУ щодо портових зборів

Новини » Політика     20.06.2020 - 12:11
АСС виступила на підтримку Омеляна у справі НАБУ щодо портових зборів
Фото: Володимир Омелян (РБК-Україна)

Згідно з дослідженням VoxUkraine, 50% знижка портових зборів генерує втрати на рівні 48,4 млн дол. США

Американська торговельна палата підтримує зниження ставок портових зборів, хоча НАБУ порушила кримінальну справу проти ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна за їх зниження на 20% у 2018 році.

Про це йдеться в заяві Американської торговельної Палати на офіційному сайті.

"Палата наголошувала та продовжує підтримувати політику щодо зниження ставок портових зборів. Така політика матиме позитивний вплив на економіку України, що призведе до збільшення експортних вантажопотоків та підвищення ВВП України. Зниження урядом портових тарифів та зборів у 2018 році допомогло розвинути портову галузь та покращити економічну ситуацію", - зазначається в заяві АСС.

В заяві також наголошується, що згідно з дослідженням незалежної аналітичної платформи VoxUkraine, за підтримки експертів Всесвітнього банку, 50% знижка портових зборів генерує втрати на рівні 48,4 млн дол. США.

Водночас, це забезпечує додаткові податкові надходження на рівні 167,7 млн дол. США саме від збільшення прибутковості суб’єктів господарювання, які отримають таку знижку, та сприяє розвитку економіки регіону, додають в АСС.

Нагадаємо, раніше екс-міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив, що НАБУ звинувачує його у завданні збитків державі через ухвалене рішення про зменшення на 20% портових зборів у 2018 році, що стимулювало зростання доходів морської галузі.

До цього виконавчий директор Української асоціації виробників феросплавів та іншої електрометалургійної продукції (УкрФА) Сергій Кудрявцев заявляв, що портові збори в українських портах найвищі серед країн Чорноморського регіону і вони економічно не обгрунтовані, їх потрібно знижувати.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Владимир ОмелянНАБУпорт
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