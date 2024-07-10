Отчисленные с учебы аспиранты могут возобновиться на обучение: есть одно условие
Аспиранты, отчисленные с учебы, могут восстановиться для защиты диссертации. Однако это касается только тех, кого отчислили с 1 января 2024 года.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на соответствующее письмо МОН.
Как восстановиться на учебе
1 января 2024 года в Украине вступила в силу новая редакция Порядка подготовки соискателей высшего образования степени доктора философии и доктора наук в учреждениях высшего образования (научных учреждениях).
В ней говорится, что студенты, отчисленные из заведения в связи с завершением обучения по соответствующей образовательно-научной программе без защиты диссертации, могут поступить в заведение повторно.
Это возможно только с целью защиты диссертации сроком не более одного года на заочную или вечернюю форму получения образования на "контракт".
Обновленные правила поступления в аспирантуру
- ЕВЭ сохраняется для всех поступающих, но меняется вес его компонентов при расчете конкурсного балла.
- Допуском ко вступительным экзаменам во всех ЗВО и научных учреждениях устанавливается оценка ЕВЭ в части ТЗНК на уровне 160 баллов.
- Относительно ЕВЭ в части иностранного языка, оценка поступающего может не учитываться в конкурсном балле при поступлении в аспирантуру. Это будет решаться по усмотрению заведения.
- Вступление на аспирантуру в 2024 году возможно только на дневную форму обучения по государственному заказу.
- Растет количество бюджетных мест с 3 200 до 7 000.
- По "контракту" остается заочная, а также вечерняя формы, не дающие отсрочки от мобилизации.
- Перевод с других форм обучения на дневную форму обучения не доступен.
- Возобновиться на обучении на дневной форме можно только лицам, не военнообязанным, а также другим категориям, которым законно разрешено прерывать обучение.
Раньше мы рассказывали, как будут проходить государственные экзамены для аспирантов и кого могут отчислить.
Мы также сообщали, что в некоторых задачах ТЗНК обнаружили ошибки. Теперь поступающим могут перечислить баллы.
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