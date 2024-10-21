Ассоциация городов и нардепы готовят решение для предотвращения давления на самоуправление, - Кличко

Виталий Кличко отметил, что сегодня местная власть должна не только выполнять критически важную для людей работу, но и параллельно – защищать служащих и должностных лиц муниципалитетов от давления правоохранителей и силовых структур.

"Сегодня массово из-за многочисленных оперативных действий правоохранителей, их ходатайства в суды заблокирована работа многих муниципалитетов или коммунальных предприятий. Люди либо отстранены, либо ограничены в исполнении своих обязанностей, либо деморализованы. Часто это те специалисты, которых никем заменить для предоставления необходимых жильцам услуг. Правление Ассоциации городов Украины приняло решение об усилении юридической службы Ассоциации, чтобы помочь всем, кто в этом нуждается", – сообщил Виталий Кличко.

Он также сообщил, что члены Правления Ассоциации городов Украины встретились с членами двух парламентских комитетов – по вопросам работы правоохранительных органов и по вопросам безопасности – и договорились совместно нарабатывать решения для недопущения давления на местное самоуправление, для конструктивного сотрудничества и создания нормальных условий работы муниципалитетов.

"Важно, что объединение это удалось, и мы готовим совместные заседания с нардепами для решения проблем местного самоуправления. Будем обсуждать конкретные ситуации, находить общие позиции и решения. Другого пути сегодня нет – только единство, только объединение усилий всех", – подчеркнул Виталий Кличко.

Как сообщают в КГГА, XVIII Украинский муниципальный форум "Единство для Победы и восстановления Украины" собрал представителей почти 400 украинских громад, депутатов местных советов Украины, депутатов Верховной Рады, представителей дипломатического корпуса, аккредитованного в Украине.

Мэр Киева, глава Ассоциации городов Украины Виталий Кличко открыл День Диалога на муниципальном форуме.