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Ассоциация городов просит президента сохранить реверсную дотацию для громад

Фото: Ассоциация городов просит президента сохранить реверсную дотацию для громад(Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Сельские, поселковые и городские головы обратились к президенту Украины с призывом сохранить в 2025 году средства реверсной дотации в бюджетах громад для совместной защиты граждан Украины от стремительного роста тарифов или срыва отопительного сезона, блекаутов и отсутствия критического медицинского обеспечения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Ассоциации городов Украины.

По данным ассоциации, Кабмин в проекте Закона "О Государственном бюджете Украины на 2025 год", реестр. №12000, инициировал изъятие из доходов бюджетов громад средств реверсной дотации, которая в следующем бюджетном году
планируется в размере 12,9 млрд грн у 189 громад.

"Председатели больших и маленьких громад обратились к Президенту Украины о сохранении средств реверса в местных бюджетах. И это правильно - работать вместе, усиливать друг друга, находить совместные решения. У Киева реверса нет. Нет и 64% НДФЛ в киевском бюджете, только 40%. Да я тоже присоединяюсь к своим коллегам и прошу оставить в доходах громад средства реверса, 64% и единого налога", - поддержал заявление мэров глава Ассоциации городов Украины, мэр Киева Виталий Кличко.

В обращении отмечается, что существующая система теплоснабжения, без компенсации разницы в тарифах, при изъятии 65% выручки предприятий, с мораторием на поднятие тарифов и при наличии 64 млрд грн задолженности государства за уже предоставленные услуги, без сохранения реверсной дотации в бюджетах громад остановит теплоснабжение под время отопительного сезона стремительно поднимет тарифы.

"Мы должны быть готовы обеспечить громады автономным энергоснабжением, пунктами несокрушимости, специальной техникой энергоснабжения критических объектов, обеспечивать компенсацию разницы в тарифах тепло- и водоснабжающим предприятиям с тем, чтобы отопительный сезон 2024/25 прошел без поднятия тарифов для населения, а для этого реверсная дотация должна быть сохранена в бюджетах сельских, поселковых и городских советов", - отмечают авторы.

В ассоциации отмечают, что народные депутаты Украины также системно выступают против этой позиции правительства. О сохранении средств реверса в бюджетах громады к Вицепремьер-министру по восстановлению Алексея Кулебы совместно обратились 68 народных избранников.

Авторы считают, что источником для сохранения 12,9 млрд грн реверсной дотации в местных бюджетах может стать дополнительная дотация на осуществление полномочий органов местного самоуправления на деоккупированных, временно оккупированных и других территориях Украины, подвергшихся негативному влиянию РФ. При плановой цифре на 2024 год на уровне около 34 млрд грн, в Приложении 5 к проекту Государственного бюджета Украины на 2025 год запланированы расходы на уровне 51,2 млрд грн, которые даже не распределены между громадами.

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Ассоциация городов Украины