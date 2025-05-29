Ассоциация фармацевтов предупредила о последствиях нового порядка Минздрава

"Вся конструкция документа заточена под интересы крупных украинских производителей. Именно они, согласно предложенным изменениям, получат фактически исключительную возможность на заключение маркетинговых договоров с аптеками. Участники рынка, которые не имеют мощной юридической и финансовой состоятельности, будут просто отсечены. Для мелких производителей - это закрытый магазин", - говорится в заявлении.

В частности Минздрав предлагает ограничить объем маркетинговых расходов производителей на уровне 18% от продаж за предыдущий квартал.

"Если объяснять простым языком, то на практике крупные компании-производители, которые имеют широкий ассортимент продукции и значительные продажи, смогут предлагать больше денег аптекам за маркетинг. Малые производители на рынок попасть не смогут, ведь 18% от их продаж будут в сотни раз меньше, чем 18% от продаж фармгигантов", - отметили в АФУ.

Кроме того, в представленном документе проигнорированы интересы иностранных производителей, которые не имеют локальных представительств, чем ограничивается их доступ к рынку еще на этапе маркетинга.

Отдельное внимание в АФУ обратили и на то, что новые правила в предложенном виде фактически уничтожат малые аптеки, ведь производители будут использовать свои лимиты на продвижение безрецептурных препаратов в крупных аптечных сетях.

В АФУ также отметили, что предложенные 18% на самом деле будут значительно ниже. Сейчас безрецептурные препараты, по данным аналитиков, составляют около 35% от всего рынка лекарственных средств. Если учесть, что почти половину своей ОТС-продукции производители вообще не маркировали, то объем возможного маркетинга фактически снижается до около 5%.

В Ассоциации убеждены: предложенный проект изменений был пролоббирован фармацевтическими заводами-гигантами.

"В последний момент в Минздрав обратилась Ассоциация производителей лекарств Украины (АПЛУ) и предложила кардинально изменить подход к регулированию, последствиями которого станет монополизация фармрынка заводами-гигантами, меньше выбора для пациентов и, как результат, рост цен на препараты", - говорится в заявлении.