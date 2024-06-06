ARX выделяет благотворительную помощь центру реабилитации Superhumans

Сотрудничество с благотворительными организациями, помощь украинцам, пострадавшим в результате военных действий и поддержка ВСУ – большой пласт работы страховой ARX. С начала полномасштабной войны сумма помощи ВСУ уже превысила 60 млн. грн.

Кроме системной помощи силам обороны через основного партнера – фонда компетентной помощи.

Центр реабилитации Superhumans является ведущим учреждением в области медицинской реабилитации, которое оказывает высококвалифицированную помощь и использует перед «Вернись живым», компания развивает еще один вектор, который отвечает ценностям компании.

ARX ​​в рамках партнерства со всеукраинским современным центром Superhumans присоединилась к реабилитации защитников Украины, потерявших конечности в результате боевых действий. На реализацию проекта компания перечислила 500 тыс. грн. Это поможет пациентам центра получить необходимые ресурсы для полноценного обновления. овые методы лечения украинцам, потерявшим конечности в результате войны.

Андрей Перетяжко, СЕО страховой компании ARX: «То, что делает Superhumans, – совсем другой уровень медицинской реабилитации. Это не только передовой центр с современным оборудованием, но и мотивированные профессионалы, у которых одна цель – дать возможность пациентам жить новой счастливой жизнью. Война – это страшные последствия, с которыми наша страна еще будет долго сталкиваться и нуждаться в помощи, но из Superhumans веришь, что все будет лучше, и мы рады быть частью этого важного дела»

Ольга Руднева, руководитель Superhumans Centre: «За последний год нам удалось поставить на ноги более 600 человек со сложными травмами, но мы бы никогда не достигли такого уровня предоставления услуг и таких результатов, если бы не поддержка наших партнеров. Благодаря участию АRХ, мы сможем помочь еще большему числу людей, нуждающихся в восстановлении, и вернуть их к активной жизни»