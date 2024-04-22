ARX – лучшие в клиентском сервисе по версии FinAwards 2024

Cтраховая ARX признана лучшей в клиентском сервисе по версии FinAwards 2024, ежегодного конкурса, отмечающего лучших профессионалов финансового рынка. Также компания получила номинацию "Лучшая digital компания". Это вполне логично, потому что соврменный сервис невозможен без онлайн.

Для ARX качественный сервис с фокусом на digital всегда был и остается стратегическим направлением. С начала полномасштабного вторжения ARX не прекращала свою работу. Благодаря инвестициям, сделанным компанией в ИТ и бизнес-процессы, готовности к удаленной работе, которая была в полной мере испытана во время пандемии Covid-19, обслуживание клиентов практически не пострадало.



В ходе полномасштабного вторжения оперативно компанией было принято множество решений, чтобы облегчить жизнь клиентам. ARX предложила отсрочки в оплате премии, увеличила до 3 месяцев сроки уведомления об убытках, регулировала убытки без документов полиции — то есть сделали много такого, что вообще не предусмотрено договорами страхования. Максимально помогало клиентам то, что наше КАСКО работает за границей.



КАСКО является успешным бизнесом компании, клиентская связь в этом сегменте отслеживается максимально тщательно. ARX – единственная компания в Украине, которая имеет сервис обратной связи Тransparent Customer Feedback или TCF по продукту “КАСКО. ВСЕ ВКЛЮЧЕНО". Этот сервис позволяет клиентам немедленно после урегулирования оценить качество услуг компании по 5-звездочной шкале. Отзывы появляются на сайте компании в режиме реального времени. Влиять на отзывы, модерировать, манипулировать данными невозможно. 95%.



У компании есть отдельное направление по взаимодействию с клиентами, связь поддерживается в 20 каналах, от социальных сетей до цифрового приложения MyARX. Это приложение создано для максимального удобства клиентов – вся необходимая по договорам информация хранится в смартфоне, больше не нужно носить пластиковую карту или бумажный вариант. В любое время и где угодно можно посмотреть, какие договоры уже есть, подать заявку на заключение новых или продление срока действия договоров на следующий год. Приложение позволяет общаться с компанией напрямую, без перехода в мессенджеры (Viber или Telegram) через звонок или функцию «Чат».



Подача документов на выплату в ARХ работает удаленно. Исключением являются документы, связанные с процессом идентификации/верификации, но уже отлаженные процессы удаленной идентификации/верификации клиента через Действие. Клиенту достаточно иметь доступ к приложению или порталу ДИЯ, ID карточку или биометрический загранпаспорт, немного времени (процесс занимает до 15 минут, сотрудник компании координирует действия клиента).



В целом, в ARX клиентский путь может быть полностью онлайн. От заказа до обновления полиса. Имея приложение MyARX, клиент реально может полностью управлять страхованием только с помощью смартфона.



Максимальная диджитализация стала сильной стороной компании, позволившей справиться со сложными обстоятельствами. Сотрудника работали из хранилищ и укрытий, под звуки сирен и в блекауте. Очень часто они выполняли функцию психологической поддержки наших клиентов, потому что те видели в них центр надежности и стабильности. Даже во время войны ARX продолжает запускать новые продукты: Бронезахист, МиниКАСКО, КАСКО "Залізний купол" и совершенствовать мобильное приложение MyARX, чтобы клиенты имели безбумажное страхование.



ARX уже 30 лет на украинском рынке. Компания общается с клиентами на всех платформах, где им удобно. Клиенты знают, что ARX постоянно помогает ВСУ — с начала полномасштабного вторжения на нужды армии перечислено более 56 млн. грн. Наши акционеры, руководство компании, каждый сотрудник – все работали и работают вместе на единую цель – удержать бизнес, предоставить сервис клиентам, развивать новые продукты, приближать Победу!