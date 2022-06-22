Артобстріли Харкова та області: у Міноборони назвали цілі окупантів

Підрозділи російських військ продовжують обстрілювати Харків і прилеглі населені пункти. Окупанти утримують рубежі, щоб не допустити виходу ЗСУ на державний кордон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Міністерства оборони Олександра Мотузяника під час брифінгу.

"На харківському напрямку підрозділи російських військ утримують зайняті рубежі, щоб не допустити виходу сил оборони України на державний кордон, а також в тил угрупуванням окупаційних військ противника, що діють на слов'янському напрямку", - розповів Мотузяник.

Він зазначив, що агресор вів інтенсивні артобстерли позицій українських військ в районі Харкова, Старого Салтова, Рубіжного і Чепіля.

У вівторок, 20 червня, в Офісі президента України попередили, що російські війська можуть почати повторний наступ на Харків вже цього тижня. Також там закликали жителів міста по возможнозти вивезти дітей.

Вже 21 червня окупанти завдали масований артобстріл, в результаті якого загинули чотири людини, ще 10 отримали поранення. Всього за середу в Харкові та області загинули 15 людей, ще 16 мирних жителів отримали поранення.

Також вчора в Харкові закрили кілька станцій метро на Салтівській гілці. Вже вдень війська Росії завдали удару по депо міського метрополітену.