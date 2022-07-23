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Під артобстріл у Харкові потрапив університет ім. Бекетова (фото)

Фото: під артобстріл у Харкові потрапив університет ім. Бекетова (t.me/ihor_terekhov)
Автор: Марія Кучерявець

Внаслідок ранкового артобстрілу росіян міста Харкова постраждала виключно цивільна інфраструктура. Житловий будинок, офіси, під вогонь потрапив і Національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Ігоря Терехова та Харківську обласну прокуратуру.

"Ще один результат ранкового прильоту. Вибиті вікна у самому ВНЗ та в будинках навпроти, глибока вирва перед входом до навчального закладу, пошкоджена пам'ятка вченому", - пише Терехов.

За його словами, перший під удар потрапив житловий будинок, потім університет.

"Ні в тому, ні в іншому випадку це навіть далеко не нагадує військовий об'єкт. Добре, що без постраждалих. І так само прошу вас, дорогі харків'яни, бути обережними і не нехтувати сигналом повітряної тривоги", - зазначив Терехов.

Разом з тим прокуратура вже порушила справу за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Фото: під артобстріл у Харкові потрапив університет ім. Бекетова (t.me/synegubov)

Артобстріл Харкова

Нагадаємо, сьогодні близько 6:30 російські військові обстріляли Основ’янський район Харкова.

Снаряд влучив у двоповерховий житловий будинок, що призвело до його руйнування. Господар отримав поранення. Внаслідок вибухової хвилі пошкоджено сусідні житлові будинки, обстріляний університет.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, вогонь вівся ворогом із реактивних систем залпового вогню.

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Харківракетный удар