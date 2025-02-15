Артишоки, бамия и куркума. Как теплые зимы изменят привычный набор овощей и фруктов в Украине

Какие экзотические культуры смогут выращивать в Украине

За последние 30 лет в Украине зимы потеплели на 1,5 градуса, и эта тенденция сохраняется.

"Изменения климата могут создать условия, в частности, для выращивания спаржи, артишока, батата, имбиря, куркумы и некоторых цитрусовых. На юге Украины вскоре могут появиться экзотическая альтернатива картофелю - ямс, а также теплолюбивая культура бамия, которая популярна в Азии и Африке, хорошо растет в условиях высоких температур", - говорит Балян.

Теплые зимы могут создать благоприятные условия для теплолюбивых растений, которые ранее не могли выживать в более прохладном климате Украины, в частности, сафлора, сорго, кориандра, нута, чечевицы. А бахчевые культуры, в частности арбуз и дыня, которые являются традиционными для Степи, постепенно расширяют свои площади вплоть до северных и западных границ Украины.

"На юге создастся реальная возможность для выращивания среднеазиатской и зимней дыни, которые имеют значительно большую продолжительность вегетационного периода, чем европейские сорта", - добавляет академик.

Плоды бамии (фото: Википедия)

По словам ученой, потепление также может способствовать распространению новых овощных культур в более северные области Украины, которые совсем недавно начали выращивать в южных областях, таких как: батат (сладкий картофель) и физалис, которые выдерживают жару, дают высокий урожай.

"Теплые и мягкие зимы, которые есть уже в Украине, а также успехи в селекции на зимостойкость садовых культур, привели к тому, что в любительском садоводстве выращивают экзотические и малораспространенные культуры, характерные для юга страны. При чем, в открытом грунте. Такие как, миндаль, фисташка, киви (ближайший родственник более морозостойкой актинидии), хурма, инжир, гранат, который начали выращивать в южных регионах Украины и Закарпатье", - говорит Балян.

Уже сейчас хурму выращивают в Киевской области, также набирает популярность киви, мушмула, зизифус и другие культуры. Но пока условия в Лесостепи Украины не позволяют выращивать эти растения в промышленных масштабах.

Плоды ямсу (фото: Википедия)

Исчезнут ли привычные для нас овощи и фрукты

Ученая отмечает, что несмотря на появление новых экзотических растений, реальной угрозы исчезновения привычных для нас культур пока нет.

"Об исчезновении некоторых культур пока говорить рано, но если и в дальнейшем сохранится такая тенденция в повышении температуры, изменении количества и распределения осадков, а также увеличении частоты экстремальных погодных явлений, это может создать неблагоприятные условия для выращивания озимых зерновых культур, рапса, плодовых, ягодных культур и т.д., что потребует украинских аграриев адаптироваться и пересматривать традиционные подходы к земледелию", - говорит Балян.

По ее словам, лучшие генотипы наших сельскохозяйственных культур всегда обеспечивают определенный уровень урожайности. Однако аграрии должны реагировать на климатические и погодные изменения, а также активно привлекать в производство лучшие новейшие средства, технологии и селекционные достижения.