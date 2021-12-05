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Артилерія, танки, міномети: ОБСЄ помітила десятки одиниць техніки бойовиків на Донбасі

Автор: Наталья Скороход

Десятки одиниць військової техніки бойовиків на Донбасі зафіксувала Організація з безпеки і співробітництва в Європі. Цього разу спостерігачі помітили танки, артилерію та міномети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ за 4 грудня.

В порушення ліній відведення в непідконтрольному уряду районі Донецької області бойовики розмістили міномет 82-го калібру ((2б14 "піднос"). Його помітив безпілотник ОБСЄ поблизу н. п. Набережне.

За лініями відведення, але поза виділеними місцями зберігання озброєння ОБСЄ зафіксувала 15 танків і 28 одиниць артилерії невстановленого типу на полігоні біля Мирного в непідконтрольному уряду районі Луганської області. Також в цьому районі за даними повітряного спостереження було виявлено 37 бойових броньованих машин.

Нагадаємо, що бойовики обстріляли село і залізничну станцію в Луганській області. В результаті сотні будинків залишилися без електрики.

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