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Артиллерия и не только. Кулеба анонсировал новую помощь от НАТО

Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

На встрече министров иностранных дел НАТО в Бухаресте союзники объявили о новом пакете помощи для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу .

На встрече было объявлено о передаче Украине 155-мм артиллерии, снарядов и бронемашин. А также о новых вкладах стран в нашу энергетическую безопасность: трансформаторы, генераторы, оружие, зимняя форма.

"Я не могу все это озвучивать, но среди этих позиций есть и 155-мм артиллерия, и снаряды, и бронемашины - это уже скоро приедет в Украину и усилит наши Вооруженные силы", - сказал Кулеба.

Глава МИД Украины подчеркнул, что поблагодарил все государства, которые были единодушными в том, что они будут с Украиной столько, сколько это будет необходимо.

"Это чрезвычайно сильный сигнал, раньше у нас не было такой единодушной поддержки именно в этом пункте… Война продолжается мало, средне, долго, но они будут с нами столько, сколько это необходимо", - отметил Кулеба.

Напомним, что на саммите Кулеба призвал передать Украине современные танки.

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