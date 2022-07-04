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"Арсенал" закрив трансфер форварда "Манчестер Сіті"

Фото: Габріел Жезус на вершині "Емірейтс" (twitter.com/Arsenal)
Автор: Антон Федорців

Бразильський нападник Габріел Жезус остаточно змінив "Манчестер Сіті" на лондонський "Арсенал".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

25-річний латиноамериканець перебрався до британської столиці. Із "канонірами" він уклав контракт на 5 років.

Трансфер Жезуса коштував "Арсеналу" орієнтовно 52,26 млн євро. На "Емірейтс" бразильський форвард виступатиме під 9-м номером. Раніше під ним грав Александр Ляказетт, який перейшов у "Ліон". Також футболку з номером класичного центрфорварда одягали Подольскі, Едуардо, Баптішта, Рейєс, Анелька та інші.

Габріел Жезус є вихованцем "Палмейраса". У складі рідної команди він дебютував у сезоні-2015 та встиг зіграти 52 матчі в усіх турнірах, у яких забив 21 м'яч. "Зелено-білі" з юнаком в атаці тріумфували в Серії А в 2016 році, а сам він дебютував у збірній.

До "Манчестер Сіті" нападник перебрався посеред сезону 2016/17. За "містян" бразилець провів 233 матчі в усіх турнірах (95 голів) та здобув 4 чемпіонські титули.

До слова, раніше розібрали іноземний досвід проведення футбольних змагань у розпал війни.

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