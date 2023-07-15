"Арсенал" закрыл второй самый дорогой трансфер в истории АПЛ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

24-летний полузащитник продолжит карьеру на "Эмирейтс". В новой команде хавбек будет выступать под привычным 41-м номером.

Райс заключил с "канонирами" контракт на пять лет. Стороны предусмотрели в договоре опцию продления сотрудничества еще на год. "Вест Хэм" гарантированно заработает на трансфере своего лидера 100 млн фунтов. Еще пять миллионов прописали в качестве бонусов. Покупка англичанина – второй дорогой трансфер Премьер-лиги после перехода Фернандеса в "Челси" за 106,8 млн.

В прошлом сезоне Райс провел 50 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 мячей и отдал 4 результативных передачи. В статусе капитана "Вест Хэма" он привел лондонцев к триумфу в Лиге конференций. В чемпионате Англии "молотки" финишировали на 14-й строчке.

Кто такой Деклан Райс

Уроженец пригорода Лондона, воспитывался в структуре "Челси". В 14 лет перебрался в академию "Вест Хэма".

На профессиональном уровне дебютировал в сезоне 2016/17. В составе "молотков" сыграл 245 поединков во всех турнирах, в которых оформил 15 голов и записал в актив 13 ассистов. Трижды был признан Игроком года в команде.

На юношеском и молодежном уровне защищал цвета сборной Ирландии. В 2018 году сыграл 3 матча за национальную команду Изумрудного острова, но впоследствии решил играть за сборную Англии. В составе "Трех львов" – 43 поединка (3 гола).