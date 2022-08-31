"Арсенал" не вів перемовини щодо Мудрика, середняк АПЛ запропонував солідні гроші, – Романо

"Каноніри" справді мають інтерес до молодого українця. Вони навіть контактували з оточенням зірочки "Шахтаря", але не робили жодних спроб підписати його.

Натомість Романо підтвердив інтерес до Мудрика з боку "Брентфорда". Середняк Прем'єр-ліги цього літа вже підписав іншого українського таланта – Єгора Ярмолюка з "Дніпра-1". Нині він освоюється у резервній команді "бджіл".

"Брентфорд" нібито готовий викласти за Мудрика 30 млн євро. За даними Романо, минулого тижня "гірники" відхилили пропозицію "Евертона" продати українця за аналогічну суму.

Михайло Мудрик дебютував за "Шахтар" на професіональному рівні в сезоні 2019/20. Наразі він провів у першій команді "гірників" 28 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі та віддав 10 результативних передач.