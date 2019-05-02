Арсенал - Валенсія: де дивитися матч

Фото: "Арсенал" - "Валенсія" (facebook.com/valenciacf.en)

Де і коли почнеться перший поєдинок 1/2 фіналу Ліги Європи

"Арсенал" і "Валенсія" зіграють перший матч 1/2 фіналу Ліги Європи. Перевагу в цьому поєдинку букмекери віддають господарям.

2 травня 22:00

Лондон, стадіон "Емірейтс"

На стадіоні "Емірейтс" у Лондоні в четвер, 2 травня, відбудеться перший матч 1/2 фіналу Ліги Європи між "Арсеналом" і "Валенсією".

У прямому ефірі поєдинок покаже телеканал Футбол 1. Час початку матчу - 22:00 за Києвом.

Нагадаємо, українські футбольні клуби встановили антирекорд в єврокубках.