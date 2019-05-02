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Арсенал - Валенсія: прогноз букмекерів

Новини » Спорт    02.05.2019 - 18:05
Арсенал - Валенсія: прогноз букмекерів
Фото: "Арсенал" - "Валенсія" (facebook.com/valenciacf.en)

Фахівці вважають фаворитом англійський клуб

Англійський "Арсенал" та іспанська "Валенсія" в півфіналі Ліги Європи поборються за путівку до фіналу турніру. Трансляція розпочнеться о 22:00, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 1".

2 травня 22:00
Лондон, стадіон "Емірейтс"

 

Букмекерські компанії вважають, що "Арсенал" - фаворит цього протистояння. Так, успіх господарів оцінюється в 1,95, тоді як на перемогу "Валенсії" дають коефіцієнт 3,90. На нічийний результат приймаються ставки з коефіцієнтом 3,55.

Нагадаємо, українські футбольні клуби встановили антирекорд в єврокубках.

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