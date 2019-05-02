Арсенал - Валенсія: прогноз букмекерів

Фото: "Арсенал" - "Валенсія" (facebook.com/valenciacf.en)

Фахівці вважають фаворитом англійський клуб

Англійський "Арсенал" та іспанська "Валенсія" в півфіналі Ліги Європи поборються за путівку до фіналу турніру. Трансляція розпочнеться о 22:00, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 1".

2 травня 22:00

Лондон, стадіон "Емірейтс"

Букмекерські компанії вважають, що "Арсенал" - фаворит цього протистояння. Так, успіх господарів оцінюється в 1,95, тоді як на перемогу "Валенсії" дають коефіцієнт 3,90. На нічийний результат приймаються ставки з коефіцієнтом 3,55.

Нагадаємо, українські футбольні клуби встановили антирекорд в єврокубках.