"Арсенал" по пенальти одолел "Порту", "Барселона" выбила "Наполи": обзор Лиги чемпионов

Лига чемпионов, 1/8 финала, ответные матчи

"Арсенал" – "Порту" – 1:0 (первый матч – 0:1), пенальти – 4:2

Гол: Троссард, 41

"Барселона" – "Наполи" – 3:1 (1:1)

Голы: Фермин, 15, Канселу, 17, Левандовски, 83 – Ррахмани, 30

"Канониры" отыграли дефицит после проигранного поединка на Пиренеях в конце первого тайма. Это Троссард получил разрезной пас Эдегора слева в штрафной и правой технично отправил в дальний угол. Но забить больше за 90 минут не удалось.

Без голов завершились и две дополнительные 15-минутки, поэтому пришлось перейти к послематчевой лотерее. Там главным героем стал голкипер "Арсенала" Райя. Он парировал удары Венделла и Галено, а его партнеры по команде реализовали четыре попытки из четырех.

В основное время определили обладателя путевки в Барселоне. Местный коллектив опустил неаполитанцев на землю двумя быстрыми забитыми мячами. Сначала Фермин в касание из центра штрафной замкнул прострел Рафиньи. А затем в контратаке "блаугранас" Канселу сыграл на добивании после попадания в каркас ворот.

Немного интриги в матч добавил Ррахмани. Защитник "Наполи" на 30-й минуте подключился к атаке и умело воспользовался передачей Политано. Но последнее слово было за "Барсой". В конце второй половины хозяева разыграли образцовую атаку, на финише которой Левандовски отправил мяч в пустые ворота с передачи Роберто.