"Арсенал" обіграв "Валенсію" і став першим фіналістом Ліги Європи

"Арсенал" в гостях обіграв "Валенсію" у повторному півфінальному матчі Ліги Європи-2018/19. Гра на стадіоні "Месталья" завершилася з рахунком 3:2.

Вже на 11 хвилині господарям вдалося вийти вперед, гол на рахунку Кевіна Гамейро. Однак через 6 хвилин П'єр-Емерік Обамеянг відновив рівновагу. На 50 хвилині Олександр Ляказетт забив другий гол у ворота "Валенсії". Через 8 хвилин Гамейро, зробивши дубль, знову зробив рахунок рівним, але голи того ж Обамеянга на 69 і 88 хвилинах принесли підсумкову перемогу гостям.

Нагадаємо, "Арсенал" здобув перемогу з рахунком 3:1 в першому матчі між командами, який відбувся тиждень тому в Лондоні на стадіоні "Емірейтс". Таким чином, "каноніри" і в другому поєдинку виявилися сильнішими за "Валенсії" і вийшли у фінал Ліги Європи.