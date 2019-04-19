"Арсенал" двічі всуху обіграв "Наполі" у Лізі Європи

"Наполі" програв "Арсеналу" в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи. Зустріч в Неаполі на стадіоні "Сан-Паоло" завершилася з рахунком 1: 0 на користь "канонірів".

Єдиний гол в грі був забив форвардом гостей Александр Ляказетт на 36 хвилині. Неаполітанці нічим не зуміли відповісти, так і не забивши у ворота команди Емері жодного разу за два чвертьфінальні матчі.

Перша гра між командами, яка відбулася тиждень тому в Лондоні на стадіоні "Емірейтс", завершилася перемогою господарів з рахунком 2: 0.

Таким чином, лондонці пройшли в наступну стадію турніру, де зустрінеться з "Валенсією". Півфінальні матчі будуть зіграні 2 і 9 травня. В іншій парі за право вийти у фінал посперечаються "Челсі" і "Айнтрахт".