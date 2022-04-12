На армію передадуть понад 20 тонн конфіскованого м'яса, яке належало білорусу

Правоохоронці виявили на митниці контейнер-рефрижератор з понад 20 тоннами м'яса, яке належало білоруському підприємцю. Повідомляється, що його відправлять на потреби Збройних Сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДБР .

Загалом з початку гарячої фази війни Росії проти України ДБР вже передало на потреби армії майже 600 тонн продуктів.

Наразі рух вантажу зупинили. Відомство скерувало відповідні матеріали до Миколаївської обласної військової адміністрації, аби м'ясо примусово вилучили та передали на потреби ЗСУ.

Зазначається, що воно належало білоруському підприємцю, вартість м'яса становить 1,6 мільйона гривень.

"Працівники ДБР спільно зі співробітниками Держмитслужби Одеської митниці виявили на митниці контейнер-рефрижератор з понад 20 тонами м'яса - яловичини", - йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що у Львові суд на армію перерахував 650 тисяч євро, які належали російським комерсантам.

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