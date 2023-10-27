"Армии восстановления" повысили зарплату: сколько будут получать

Правительство повысило оплату труда за выполнение общественно полезных работ в рамках проекта Армия восстановления в полтора раза. Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство экономики Украины.

Согласно принятому решению Правительства, оплата за выполнение общественно полезных работ за отработанный полный месяц увеличивается с 6700 гривен. до 10 050 гривен. С 1 января 2024 года она вырастет до 10 650 гривен, с 1 апреля 2024 года - до 12 000 гривен.

В министерстве напомнили, что виды общественно полезных работ зависят от нужд конкретного региона. Руководство областей определяет, какие работы нужны в регионе, сообщает Центр занятости, который предлагает безработным, состоящим на учете в центре, приобщиться к выполнению таких работ. С этими людьми заключается срочный трудовой договор на период выполнения работ.

Чаще всего безработных привлекают к:

работ по обеспечению жизнедеятельности граждан, пострадавших в результате боевых действий;

разгрузка, расфасовка и доставка гуманитарной помощи;

предоставление гражданам социальных услуг в местах сосредоточения внутренне перемещенных лиц;

плетение маскировочных сеток, консервирование продукции для нужд ВСУ, пошив одежды и ремонта военной амуниции;

пособия по уходу за ранеными военнослужащими в медучреждениях;

разбора завалов, восстановление жилых домов и помещений, расчистка железнодорожных путей и автомобильных дорог, поврежденных в результате боевых действий;

обустройство и укрепление блокпостов, подвальных помещений под укрытие;

строительство защитных сооружений гражданской защиты, укрепление дамб;

работ по заготовке дров для нужд военных и населения

Ваучеры на обучение

Переселенцы и ветераны войны смогут получить ваучер на бесплатное обучение в учебных заведениях.

Ваучеры доступны, в частности, для переподготовки по профессии, подготовку по специальности для получения степени магистра или магистра по другой специальности, специализацию или повышение квалификации.

Как в Украине получить ваучер на бесплатное обучение и кому он дается – читайте в материале РБК-Украина.