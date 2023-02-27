ua ru
Пн, 27 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В армии РФ больше не существует элитных подразделений, - Буданов

Новина українською →
Понедельник 27 февраля 2023 18:59
В армии РФ больше не существует элитных подразделений, - Буданов Фото: руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В российской армии почти не осталось специалистов. Так называемую элиту в рядах оккупантов замещают мобилизованными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова в интервью "Голосу Америки".

"Благодаря идиотизму россиян все их величайшие геополитические страшилки стали реальностью. А Украина станет одним из самых мощных государств, а они уже столкнулись с западным вооружением", - сказал он.

Буданов отметил, что Украина вместе с союзниками утилизировала все остатки советского вооружения со всего мира и отбросила оборонно-промышленный комплекс РФ с мировой торговли оружием на многие годы.

К тому же, Украина ограничила деятельность российского оборонно-промышленного комплекса и, по сути, утилизировала всю дееспособную часть их армии. А это, в свою очередь, откидывает их серьезные военные амбиции на многие годы.

Руководитель ГУР также отметил, что в российской армии почти нет специалистов.

"Сейчас стандартная ситуация в российских бригадах, которые участвуют (в боевых действиях против Украины - ред.), что это уже третий состав. То есть тех людей, которые учились, которыми они гордились годами, элитные, особенно подразделения, их больше просто не существует. Это замещение мобилизованными, призванными с нуля, и так далее", - сказал он.

Напомним, аналитики ISW сообщили, что оккупанты растягивают элитные войска по всей линии фронта в Украине.

Недавно под Угледаром украинские защитники разбили элитную бригаду морской пехоты России. Ранее наши бойцы уничтожили еще сотню 100 "элитных" россиян в Луганской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Главное управление разведки Кирилл Буданов Война России против Украины
NEWS
Войска РФ ночью атаковали Украину 14 "Шахедами", большинство сбили, - Генштаб
Войска РФ ночью атаковали Украину 14 "Шахедами", большинство сбили, - Генштаб
DAILY
Изменит ли Россия тактику обстрелов и что ей мешает применить "сирийский сценарий"
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Изменит ли Россия тактику обстрелов и что ей мешает применить "сирийский сценарий"