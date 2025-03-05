Армии НАТО не готовы к современной войне, - командующий Сил беспилотных систем Украины

"Из того, что я вижу и слышу, ни одна армия НАТО не готова противостоять каскаду беспилотников", - заявил Сухаревский.

Он заявил, что НАТО следует признать экономическое преимущество беспилотников, создание которых зачастую обходится гораздо дешевле, чем обычное оружие, необходимое для их уничтожения.

"Это элементарная математика. Сколько стоит ракета, сбивающая "шахед"? И сколько стоит развернуть корабль, самолет и систему ПВО, чтобы по нему стрелять?" - сказал он.

Дальнобойные беспилотники могут стоить всего несколько тысяч долларов за самые простые модели-приманки, хотя ударные беспилотники Shahed оцениваются в десятки тысяч. Ракеты-перехватчики ПВО обычно имеют шестизначную или семизначную цену в долларах США, и многие страны хранят только ограниченные запасы, что делает их использование крайне неэкономичным.

Комментарии Сухаревского прозвучали в то время, как некоторые члены НАТО в Европе увеличивают расходы на оборону, чтобы подготовиться к войне, если конфликт в Украине затянется или обострится. Поскольку поддержка США Украины и Европы колеблется, эти усилия активизировались.

После вторжения России на Украину в 2022 году использование беспилотников значительно расширилось.

Украина заявляет, что в 2024 году она произвела 2,2 млн малых FPV-беспилотников и 100 тысяч более крупных, дальнего радиуса действия. Ранее Россия давала оценки, что в том же году она произведет 1,4 млн FPV-беспилотников.

"Сейчас даже главнокомандующий Вооруженных сил Украины говорит, что более 60% целей уничтожаются беспилотниками. Вопрос только в том, как будет развиваться тактика их применения, а вслед за ней и технологический аспект", - сказал Сухаревский.

Ситуация на поле боя

Российские атаки, зачастую с участием более сотни беспилотников, стали обычным явлением в Украине. Они проводятся с использованием ударных беспилотников "шахед" иранской разработки и гораздо более дешевых и ненадежных моделей-ловушек, которые могут отвлечь ограниченные запасы ракет ПВО Украины.

Украина использует пикапы с установленными на них пулеметами и военную авиацию для более эффективного уничтожения беспилотников, а Киев работает над другими вариантами, такими как использование беспилотников-перехватчиков FPV и лазерного оружия.

Сухаревский сообщил, что Украина успешно сбила беспилотники с фиксированным крылом в ходе испытаний с использованием лазера, добавив, что цель состояла в том, чтобы развернуть лазерные системы в боевых условиях, хотя он не уточнил сроки.

Сухаревский сообщил, что его подразделения теперь используют беспилотный летательный аппарат, который может переносить два беспилотника FPV на расстояние до 70 км, а затем использовать в качестве ретрансляционной станции для их связи.

По его оценкам, на передовой работают тысячи беспилотных наземных транспортных средств, а это значит, что требуется меньше солдат для отправки в опасные районы для логистики или ведения боевых действий.

На поле боя обе стороны применили масштабные средства радиоэлектронной борьбы, стремясь заглушить каналы связи с беспилотниками в воздухе, сделав традиционные дроны неработоспособными.

Это привело к буму беспилотников, использующих автоматическое нацеливание, которое направляет дрон к цели с помощью искусственного интеллекта после того, как пилот выбирает ее через камеру дрона.

Сухаревский полагает, что по крайней мере половина передовых подразделений беспилотников Украины в настоящее время в той или иной степени используют такие системы, и что большинство беспилотников в бою в конечном итоге будут использовать эту систему.

Сухаревский признал, что Украина не в состоянии в полной мере удовлетворить потребности подразделений ударных беспилотников в боеприпасах, которые обычно поставляются к беспилотникам отдельно, однако не стал вдаваться в подробности.

По его словам, некоторые подразделения начали производить боеприпасы самостоятельно, и одна бригада способна производить от 6 до 10 тысяч боеприпасов в месяц.

"Если бы не беспилотники, все было бы намного хуже. Беспилотники - это то, что позволяет нам давать асимметричный ответ, (когда) враг больше, сильнее и атакует".