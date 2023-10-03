Армия США готова быстро оправить ATACMS в Украину после одобрения Байдена

Об этом сказал помощник министра армии США по закупкам Дуг Буш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

"Мы готовы действовать быстро", - сказал он, отметив, что армия США подготовлена к такому развитию событий.

Как отмечает Bloomberg, американские законодатели в течение нескольких месяцев призывали Байдена отправить ATACMS, или армейскую тактическую ракетную систему, в Украину. Люди, знакомые с этим вопросом, заявили в прошлом месяце, что президент наконец уступил, сообщив об этом президенту Украины Владимиру Зеленскому во время его визита в Вашингтон, что он готов это сделать.

Существует несколько модификаций ракет, в том числе с кассетными боеприпасами или обычными боеголовками. Кассетное вооружение ATACMS имеет дальность действия от 25-300 километров. Ракеты несут от 300 до 950 кассетных боеприпасов.

Буш заявил, что ракеты, которые США отправят, уже определены. ATACMS может запускаться из тех же пусковых установок, которые Украина уже использует для запуска ракет с GPS-наведением партиями по шесть штук одновременно. Разница лишь в том, что один ATACMS запускается залпом из одной и той же пусковой установки.

Модификации, необходимые для переоборудования пусковой установки, "не так уж и значительны, некоторые кабели, некоторое программное обеспечение - это не существенно", сказал Буш.

"Мы готовы, когда и если президент решит это сделать", - сказал он.

Армия готовится к начальным поставкам в ближайшее время первой версии замены ATACMS большей дальности под названием Precision Strike Missile, которая развеет некоторые опасения по поводу готовности к поставке ATACMS из армейского арсенала, сообщил Буш репортерам в прошлом месяце. Оба производства Lockheed Martin Corp.

Кассетные ATACMS

В конце сентября издание Newsweek сообщало, что Украина в ближайшие дни получит зеленый свет на получение произведенных в США ракет с кассетными боеприпасами большой дальности. Речь и идет о ракетах M26, M26A1 и M39 дальностью 36 км, 45 км и 160 км соответственно.

Другие Западные СМИ ранее заявляли о том, что вопрос передачи дальнобойных ATACMS сдвинулся с мертвой точки. Во время встречи Владимира Зеленского и Джо Байдена последний сообщил лидеру Украины о том, что Штаты предоставят небольшое количество ракет ATACMS, сообщило NBC News.