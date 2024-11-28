Армия РФ сосредотачивает основные усилия на Покровском и Кураховском направлениях, - Генштаб

На фронте по состоянию на вечер 28 ноября зафиксировано 188 боевых столкновений. Ситуация на Покровском и Кураховском направлениях остается напряженной - враг сосредотачивает там основные наступательные усилия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

Сегодня Россия нанесла два ракетных удара с использованием 97 ракет, 23 авиаудара, сбросив при этом 44 КАБа.

Кроме того, захватчики задействовали для ударов более семи сотен дронов-камикадзе и совершили около 3900 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении российские террористы 11 раз штурмовали позиции наших подразделений в районах Волчанска, Тихого и Глубокого. К тому же, авиация оккупантов нанесла удары по населенным пунктам Липке и Нескучное, применив четыре авиабомбы.

Двадцать четыре раза враг атаковал наши позиции на Купянском направлении возле Фиголовки, Колесниковки, Загрызового, Голубовки, Кондрашовки, Зеленого Роща, Райгородки, Лозовой и Кругляковки. Три атаки противника продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении сегодня российские войска семь раз атаковали украинских защитников в районах Твердохлебового, Грековки, Первомайского, Торского, Ямполевки и Тернов.

На Краматорском направлении украинские воины отразили пять попыток захватчиков продвинуться вперед в районах Часового Яра, Белой Горы и Ступочек.

На Торецком направлении наши войска отразили пять атак противника в районе Торецка и Дилиевки.

На протяжении суток на Покровском направлении оккупанты 50 раз атаковали наши позиции в районах Миролюбовки, Луча, Лысовки, Крутого Яра, Даченского, Желтого, Млечного, Нового Труда и Пустынки. До сих пор продолжаются 18 боестолкновений.

Потери оккупантов на направлении за сегодня составляют 442 человека убитыми и ранеными, к тому же уничтожены две бронированные боевые машины, один миномет, две единицы автомобильной техники, также был поврежден один автомобиль и боевая бронированная машина.

Сегодня на Кураховском направлении захватчики предприняли 42 попытки продвинуться вперед. В основном бои продолжаются вблизи населенных пунктов Солнцевка, Берестки, Новодмитровка, Курахово, Дальнее, Елизаветовка, Романовка, Антоновка, Успеновка и Дачное.

На этом направлении потери противника составили 63 оккупанта убитыми и 74 ранеными, уничтожен один танк, три боевых бронированных машины. Кроме того, повреждены два танка и пять боевых бронированных машин.

На Времивском направлении сегодня агрессор 20 раз штурмовал передний край нашей обороны в районе населенных пунктов Трудовое, Веселый Гай, Константинопольское, Новополье, Разлив, Раздольное, Сухие Ялы и Новодаровка.

На Ореховском и Гуляйпольском направлениях враг активных действий не проводил.

На Приднепровском направлении враг совершил три безрезультатных штурма позиций украинских подразделений.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении. Авиация РФ сегодня нанесла по Курской области 12 авиационных ударов с применением 22 КАБов.